Championnats flamands d'athlétisme - Jente Hauttekeete confiant pour Götzis après son record personnel sur les haies

"Je savais que je pouvais battre mon record personnel, mais c'est vraiment rapide", a reconnu Hauttekeete à propos de son chrono sur les haies. "J'ai essayé de suivre Michael Obasuyi (qui a gagné en 13.93), et j'ai pu garder le rythme pendant au moins trois haies. Cela donne de la confiance." Au saut en hauteur, le décathlonien a terminé cinquième avec 2m07, cinq centimètres en dessous de son record personnel. "L'échauffement a été meilleur que la compétition, mais je sais que j'ai au moins 2m11 dans les jambes." Hauttekeete a un bon pressentiment en vue de Götzis. "Tout se passe bien. Dans les lancers et le saut à la perche, j'ai également fait beaucoup de progrès. Si l'on additionne tous mes records personnels, on arrive à 8.250 points, mais avec 8.100 points, je serais déjà très content". Le record personnel de Hauttekeete est de 7.814 points. Grâce au classement mondial, l'athlète de 21 ans a une bonne chance de participer aux Championnats du monde à Budapest en août. "Si je réalise une bonne performance à Götzis, j'ai une grande chance, mais je devrai alors choisir entre les Championnats d'Europe U23 en juillet et les Championnats du monde. La combinaison semble trop difficile pour moi", a jugé Jente Hauttekeete. (Belga)