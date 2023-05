Championnats flamands d'athlétisme - Noor Vidts a effectué son dernier test pour Götzis: "J'ai hâte d'y être"

Sur les haies, Vidts a dû affronter un vent de face de 2,5 m par seconde et est restée bien au-dessus de son record personnel de 13.17. "J'ai été trop sage et je devais oser être plus agressive", a déclaré la championne du monde de pentathlon en salle. "Le lancer du poids était bon. Avec des lancers au-dessus de 14m00c, je suis toujours satisfaite". Son record personnel est de 14m43. Avec seulement quelques courses préparatoires dans les jambes, Vidts s'élancera le week-end prochain, les 27 et 28 mai, dans la prestigieuse compétition de Götzis. "C'est toujours un peu compliqué d'estimer où l'on se situe quand on n'a pas beaucoup de courses au compteur, mais l'une des raisons de participer à cette épreuve est de voir où j'en suis. Il est difficile de se prononcer sur certaines disciplines dont j'attends beaucoup, même si je me suis beaucoup entraînée sur le 800m. J'ai surtout hâte d'y être, car Götzis c'est toujours spécial." Vidts considère Götzis comme "une étape intermédiaire vers les championnats du monde, mais cela ne signifie pas qu'elle ne se préoccupe pas du résultat final. "On ne fait pas beaucoup d'heptathlons dans une année, donc quand on commence, on veut faire le meilleur score possible. Je ressens une certaine gêne au niveau du tendon d'Achille, mais elle est suffisamment maîtrisée pour que je puisse participer à Götzis", a assuré Vidts. (Belga)