Circuit de Wallonie - Il était "impossible de battre Jordi Meeus" pour Lionel Taminiaux, deuxième

"Je ne me sentais pas capable de battre Jordi Meeus", a expliqué Lionel Taminiaux. "Notre atout pour le sprint était Jensen Plowright et je devais l'emmener. S'il n'était pas là, je pouvais jouer ma carte. L'équipe a roulé pour moi, mais je n'avais pas l'impression de pouvoir faire mieux. Timo Kielich se classe troisième. Il est jeune, il a déjà signé de très bons résultats", a-t-il commenté à propos de son coéquipier. Lionel Taminiaux est dans sa dernière année de contrat chez Alpecin-Deceuninck. "Je veux donc essayer de saisir toutes les opportunités. J'essaie toujours de gagner une course par saison. Je n'étais hélas pas loin au Circuit de Wallonie", a-t-il regretté. "Je me sens au sommet de ma forme et je suis prêt à défendre mes chances dans tous les rendez-vous à venir, à commencer par la Veenendaal Classic de ce samedi." Le Circuit de Wallonie a été neutralisé pendant une heure vingt en raison d'un accident. "J'espère que les blessés ne sont pas dans un état grave. C'est un accident, c'est regrettable mais ça peut malheureusement arriver. Après le deuxième départ, la course est très vite repartie à fond. Le premier effort, dans la côte à Walcourt, a été affreux mais je me suis échauffé progressivement et j'ai retrouvé le bon rythme." En 2023, Lionel Taminiaux s'est classé 5e de la 3e étape de Paris-Nice et 4e de la Bredene Koksijde Classic. Ses derniers succès remontent aux 4 Jours de Dunkerque en 2022 (4e étape) et au Tour du Langkawi (5e étape) en fin de saison. (Belga)