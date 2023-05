Circuit de Wallonie - Le Circuit de Wallonie à l'arrêt en raison d'un accident

L'accident a impliqué une moto de la police et une moto d'un signaleur "drapeau jaune" qui sont entrées en collision et a fait trois blessés, le policier, le pilote et le passager de la moto "drapeau jaune". Les jours des victimes ne sont pas en danger. La course a été interrompue pendant environ 1h15. Les organisateurs ont décidé d'écourter le parcours de 40 kilomètres en évitant un passage dans la région des Lacs de l'Eau d'Heure et en ramenant les circuits locaux à un seul au lieu de trois. (Belga)