Dopage - Le sprinteur français Amaury Golitin suspendu quatre ans

Suspendu provisoirement depuis juin 2022, Amaury Golitin, 26 ans, ne pourra plus s'aligner en compétition avant juin 2026, et manquera les Jeux olympiques de Paris en 2024. Natif de Cayenne, ce Guyannais, pilier du relais 4X100m français et 6e de l'Euro en salle sur 60m en 2019, a manqué par trois fois en moins d'un an à ses obligations de localisation antidopage. Pour justifier son troisième manquement, il avait tenté de fournir de faux documents, un geste qui alourdit fortement la sanction. Golitin avait reçu la notification de "trois manquements", synonyme de sanctions, à quelques semaines des Jeux olympiques de Tokyo. "J'avais 24 heures pour trouver une excuse, j'ai trafiqué mes relevés Uber. J'ai fait beaucoup de petites erreurs. Pour les deux premiers manquements j'ai clairement mes torts", avait expliqué l'athlète en juin lors de ses audiences, évoquant des "négligences" pour les deux premiers manquements et reconnaissant "ne pas être rigoureux". (Belga)