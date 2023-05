Europa League - Conference League - Séville et José Mourinho fidèles à leurs légendes veulent disputer une nouvelle finale

En Europa League, Séville rejoint dans les ultimes secondes à Turin (1-1) par la Juventus, devra s'imposer pour tenter de porter son record de victoires dans cette compétition à sept après celles de 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 et 2020. Les Andalous ont gagné toutes leurs finales de cette ancienne C3. La Juventus rêve d'ajouter une 4e victoire dans cette compétition qu'elle a gagnée quand elle s'appelait encore Coupe de l'UEFA (1977, 1990 et 1993). Dans l'autre demi-finale, la Roma va défendre sa courte victoire (1-0) à Leverkusen. José Mourinho, et son palmarès exceptionnel (6 trophées européens), peut rêver d'ajouter une troisième Europa League (après celles de 2003 et 2017) mais surtout un doublé avec la Roma après la Conference League de l'an dernier. Une victoire finale du coach portugais serait son 40e trophée majeur. Le Bayer, tombeur de l'Union en quarts, va devoir retrouver le chemin de la victoire pour avoir la chance de tenter de rééditer le 31 mai à Budapest, en finale, son succès dans cette compétition qui remonte à 1988. En Europa League, AZ Alkmaar, tombeur d'Anderlecht en quarts, mais battu à l'aller par West Ham à Londres (2-1), conserve ses chances face aux vainqueurs de La Gantoise au tour précédent. L'autre place en finale de cette Conference League, le troisième niveau européen, le 7 juin à Prague, se jouera entre le FC Bâle et la Fiorentina. Le club suisse qui a signé une victoire inattendue à Florence (1-2). Les Suisses sont à nonante minutes de leur première finale continentale. Le club florentin a déjà disputé quatre finales, la dernière en 1990, mais ne compte qu'un titre en Coupe des coupes enlevé en 1961. (Belga)