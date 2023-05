Festival de Cannes 2023 - Le cinquième opus de la saga Indiana Jones fera l'événement ce jeudi à Cannes

Harrison Ford, 80 ans, jouera le rôle-titre d'Indiana Jones pour la cinquième et dernière fois. L'acteur avait déjà annoncé qu'il faisait ses adieux à ce personnage bien connu, qu'il a interprété pour la première fois il y a plus de 40 ans, dans "Les Aventuriers de l'arche perdue" (1981) et dont il n'avait plus enfilé les habits depuis quinze ans. Disney, qui a mis la main sur la saga en même temps que sur "Star Wars" en rachetant Lucasfilm en 2012, a déjà prévenu que ce serait la dernière apparition de Harrison Ford dans l'un des rôles les plus marquants de sa longue carrière. Si les quatre premiers films ont été réalisés par Steven Spielberg, c'est James Mangold qui se trouvait derrière la caméra pour ce cinquième opus. On lui doit notamment le biopic "Walk The Line" sur Johnny Cash en 2005. La première mondiale d'Indiana Jones 5, qui sortira dans les salles en Belgique le 28 juin prochain, est considérée comme l'un des temps forts du Festival de Cannes de cette année. Le film succède ainsi au succès mondial "Top Gun : Maverick", pour lequel Tom Cruise s'était rendu sur la Côte d'Azur l'année dernière. (Belga)