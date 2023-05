Festival de Cannes 2023 - Palme d'or d'honneur surprise à Harrison Ford

"Je suis profondément touché par cette distinction", a réagi l'acteur américain de 80 ans, visiblement très ému, après avoir reçu la récompense des mains de Thierry Frémaux, le délégué général du Festival. En annonçant que le cinquième volet des aventures du célèbre archéologue serait montré sur la Croisette, les organisateurs avaient indiqué qu'un "hommage exceptionnel" serait rendu à Harrison Ford, sans plus de détails. Figure du cinéma hollywoodien, il a incarné un large éventail de personnages, de Han Solo dans la saga "Star Wars" à "Blade Runner", en passant par l'aventurier au chapeau et au fouet qu'il joue depuis 1981 et le premier épisode, "Les aventuriers de l'Arche perdue". "Indiana Jones 5" doit sortir en salles fin juin. Tom Cruise, venu à Cannes l'an dernier pour présenter en avant-première "Top Gun: Maverick", avait lui aussi reçu une Palme d'or d'honneur surprise, avant la projection du long-métrage. Cette année, un autre grand nom du cinéma américain, Michael Douglas, 78 ans, a reçu cette même distinction mardi, lors de la cérémonie d'ouverture du Festival. (Belga)