ION Hockey League - Le Léopold, vainqueur 4-3 du Dragons aux shoot-outs, termine à la 3e place du championnat

Le club hôte avait partagé l'enjeu 3-3 au terme du temps réglementaire avec les 1ers du championnat régulier, qui à ce titre avait hérité du premier ticket européen en vue de la prochaine saison d'EHL. Les deux autres billets iront aux deux finalistes, à savoir le Waterloo Ducks et la Gantoise qui se disputeront le titre samedi et dimanche, toujours à Brasschaat. Nicolas Della Torre a ouvert le score pour les Anversois sur pc en début de 2e mi-temps (40e). Gaspard Baumagarten a répliqué une minute plus tard (41e), avant qu'Arthur Verdussen ne donne l'avantage aux Ucclois (50e). Après l'égalisation de Lucas Martinez (54e), Baumgarten a inscrit le 3-2 pour le Léopold (60e), mais Blake Govers a une nouvelle fois remis les 2 équipes à égalité en toute fin de partie (69e). Aux shoot-outs, les hommes d'Agustin Corradini se sont imposés 4-3. Chez les dames, la 3e place est revenue au Racing, victorieuse en petite finale du Braxgata par 4 buts à 1. Le titre en Belfius Hockey League se jouera samedi et dimanche entre la Gantoise, qui tentera de décrocher le 5e titre de son histoire, le 3e consécutif, et le Dragons, qui n'a plus connu cet honneur depuis 1994, date de son unique titre obtenu jusqu'ici. Ces deux équipes représenteront la Belgique en Coupe d'Europe des clubs en 2024, la gagnante en EHL et la perdante en Trophy (division B). (Belga)