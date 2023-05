Jupiler Pro League - L'Antwerp peut faire un grand pas vers le titre et La Gantoise gagner les Europe Playoffs

L'Antwerp trône en tête des Champions' Playoffs avec 45 points, un de plus que l'Union Saint-Gilloise. Genk suit avec 41 et le Club Bruges est déjà assuré de terminer quatrième avec ses 30 unités. Dimanche, à 13h30, les Anversois de Mark van Bommel rendent visite aux Brugeois dans ce qui pourrait devenir un passage de témoin entre l'ancien et le futur champion. En cas de succès, l'Antwerp regardera tranquillement la rencontre entre Genk et l'Union à 18h30 en sachant qu'il comptera entre un et quatre points d'avance sur son premier poursuivant à l'issue de cette journée et qu'il sera champion avec une victoire sur l'Union la semaine suivante. Mais dans ce championnat très serré, un faux-pas anversois face à l'orgueil brugeois relancera plus que jamais les chances des Unionistes de Karel Geraerts ou des Limbourgeois de Wouter Vrancken. Forte de son succès 3-0 à l'aller le week-end passé, l'Union abordera ce duel avec confiance, alors que Genk, vainqueur de la phase classique, reste sur deux défaites de suite. En Europe Playoffs, La Gantoise (37 points) peut déjà mettre fin au suspense samedi. Les Gantois recevront le Cercle (29 points) à 20h45. À ce moment-là, les Buffalos et leur redoutable duo offensif Hugo Cuypers/Gift Orban connaitront déjà le résultat du duel entre Westerlo (27 points) et le Standard (30 points), programmé à 18h15, et sauront si un point suffit (en cas de faux-pas des Liégeois) ou si la victoire est nécessaire pour plier l'affaire. (Belga)