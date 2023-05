NBA - Miami surprend Boston pour la première manche de la finale de la Conférence Est

Après un premier quart-temps où les deux équipes se sont rendus coup pour coup, Boston, sous l'impulsion de Jayson Tatum (30 points), a profité d'un relâchement défensif des Floridiens à la fin du deuxième quart-temps pour prendre neuf points d'avance au repos (66-57). Au retour des vestiaires, Miami est remonté sur le terrain avec le couteau entre les dents pour inverser la tendance et mener 91-103 avant les douze dernières minutes grâce à un troisième quart-temps remporté 25-46. Devant son public, Boston a alors entamé une remontée mais Jimmy Butler (35 points) a repoussé les assauts des Celtics pour permettre au Heat d'arracher la première manche et reprendre l'avantage du terrain. La deuxième manche est prévue samedi à 2h30 heure belge, toujours à Boston. Le vainqueur de cette série se qualifiera pour les Finales NBA où il affrontera le vainqueur de la finale de la Conférence Ouest entre Denver et les Los Angeles Lakers. Les Nuggets mènent actuellement 1-0 dans la série. (Belga)