Quatre Jours de Dunkerque - Benjamin Thomas gagne le chrono et prend la tête du général

Thomas s'est imposé en 19:21 devant deux Danois, Niklas Larsen (Uno-X), deuxième à 9 secondes, et Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), troisième à 14 secondes. Le Britannique Ethan Vernon (Soudal-Quick Step) a pris la quatrième place à 26 secondes. Le Néerlandais Cees Bol (Astana Qazaqstan) a complété le top-5 à 26 secondes également. Brent Van Moer (Lotto Dstny) s'est classé neuvième à 30 secondes. Au général, Thomas devance Asgreen de 14 secondes et Vernon de 20. Van Moer est huitième à 30 secondes. Thomas, 27 ans, décroche la neuvième victoire de sa carrière sur route, la première de la saison. Egalement pistard, le Français est notamment champion du monde de l'américaine et champion d'Europe de l'omnium. Vendredi, la 4e étape se disputera sur 173,8 km entre Maubeuge et Achicourt, avec la côte du Mont-Saint-Eloi (0,8 km à 5,8 pour cent) pour animer une fin d'étape vallonnée. La 67e édition des Quatre jours de Dunkerque se déroule sur six étapes avec une arrivée finale dimanche à Dunkerque, où l'on connaitra le successeur de Philippe Gilbert qui y avait conquis le 80e et dernier succès de sa carrière. (Belga)