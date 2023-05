RDC: 4 morts dont 3 rangers dans une attaque près du parc des Virunga

S'étirant à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda, le parc des Virunga est la plus ancienne réserve d'Afrique, réputée pour abriter des espèces rares dont des gorilles de montagne. Des milices, dont des dizaines sévissent dans l'est de la RDC, utilisent aussi le parc comme base arrière. Selon l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), de supposés miliciens "maï-maï" ont tendu une embuscade jeudi matin contre "un convoi de techniciens affectés à des projets de développement" dans le territoire de Lubero (province du Nord-Kivu). Le convoi était escorté par des écogardes de l'ICCN, précise l'institut dans un communiqué. Le terme "maï-maï" désigne des milices communautaires. Trois gardes et un membre du personnel technique ont été tués et six autres personnes blessées, ajoute l'ICCN Le colonel Alain Kiwewa Mitela, administrateur militaire du territoire de Lubero, a lui aussi indiqué que quatre personnes avaient été tuées dans cette attaque, survenue près du village de Kivale, à l'extérieur du parc des Virunga. "Ce sont des maï-maï qui tentent de contrôler ces lieux, mais nos forces armées s'efforcent de les neutraliser", a-t-il déclaré. L'est de la RDC est en proie depuis des décennies aux violences de groupes armés hérités pour beaucoup des guerres des années 1990-2000. (Belga)