Tour d'Italie - "Ce n'était pas le plan", explique Nico Denz après sa victoire lors de la douzième étape

"Je ne sais pas quoi dire. C'est énorme pour moi, je suis très fier", s'est réjoui l'Allemand de la BORA-hansgrohe. D'autant plus qu'il n'était pas supposé s'échapper aujourd'hui. "Il était prévu que Patrick Konrad et Bob Jungels partent, mais Bob Jungels a dit ne pas être au meilleur de sa forme et a choisi de se réserver pour demain, afin de soutenir Lennard Kämna. Les cartes étaient alors redistribuées, et Denz a pu accompagner l'Autrichien Konrad dans l'échappée. "Il a fallu faire un effort pour faire le pont. Quand j'ai regardé autour de moi, je n'ai vu que des gars forts et j'ai pensé qu'il allait être difficile pour moi de faire quelque chose. Je me disais que j'allais aider Konrad à gagner l'étape." Pourtant, c'est bien Nico Denz qui faisait partie du quatuor qui a laissé les 26 autres échappés dans son sillage. "La collaboration était très mauvaise, puis nous avons subitement creusé un écart conséquent" a raconté le coureur de 29 ans, qui n'a pas boudé son plaisir. "J'étais à la limite dans la dernière montée, je suis passé tout juste. Après, j'ai essayé d'attaquer car j'avais préparé cette étape, mais je n'ai pas réussi à me débarrasser des autres." Au sprint, Denz a néanmoins triomphé devant Toms Skujins et Sebastian Berwick. "Dans le final, il valait mieux lancer le sprint en premier. Tout s'est bien passé, j'ai un bon finish et ça m'a sauvé. Je suis au septième ciel", a-t-il conclu. (Belga)