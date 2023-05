Tour d'Italie - Geraint Thomas est prêt pour "le premier grand test" de la treizième étape vendredi

"C'était une bonne journée pour l'équipe", est revenu le Britannique sur l'étape de jeudi. "Il y a eu une grosse bataille pour l'échappée, et les gars ont fait du bon boulot pour contrôler ça, en s'assurant qu'il n'y avait pas de concurrents au classement général devant." Une étape de transition lui a permis de récupérer, après plusieurs difficiles, en vue de la journée de vendredi. "Ce sera une journée chargée, le premier grand test. Il y aura trois belles montées, même si j'ai entendu que le parcours pourrait être modifié à cause des intempéries." Le profil recense trois ascensions de première catégorie: le Grand Saint-Bernard (qui a été raccourci), la Croix de Coeur et le final vers Crans-Montana. "La dernière montée sera difficile", a prédit Geraint Thomas. "Ce sera l'occasion de se jauger". L'équipe INEOS Grenadiers sera derrière son leader, après les déconvenues de mercredi et l'abandon de Geoghegan Hart. "L'équipe a bien rebondi. Le moral est bon. Nous allons essayer d'obtenir un bon résultat." Il n'y aura pas d'économie de régime pour le leader du classement général, vendredi, mais peut-être une once de stratégie. "Demain, nous donnerons tout. Le meilleur moyen pour moi d'arriver au sommet, c'est peut-être de le traiter comme un contre-la-montre, mais il faut s'adapter à la course." Thomas occupe la tête du classement général pour deux secondes sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates) est troisième à 22 secondes. (Belga)