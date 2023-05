Une bénédiction en hommage aux policiers blessés après un accident

Lors de l'Eucharistie, des fonds ont été collectés pour l'ASBL "Belgian Blue Line". Cette association sans but lucratif a été fondée en réponse aux attentats du 22 mars 2016. Sous la devise "United We Stand", des badges avaient alors été vendus pour soutenir un policier grièvement blessé. Plus tard, l'action "The Thin Blue Line" a été étendue à tous les policiers victimes d'un accident ou d'un incident grave pendant leur service ou sur le chemin du travail. L'ASBL tente également d'apporter une aide financière aux familles en cas de maladie ou de décès. Ce jeudi, des centaines de clubs de motards étaient présents sur la place Cardinal Mercier à Jette. Parmi eux, les "Blue Knights Belgium", une association de motards composée d'officiers de police chevronnés actifs et retraités. Dans son homélie, le Père Dirk Vannetelbosch, qui a dirigé la célébration, a rappelé que l'initiative avait été lancée il y a 20 ans. "Nous voulons donner un peu de chaleur aux gens et montrer que Dieu a aussi une place dans leur vie", a-t-il ponctué. (Belga)