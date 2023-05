WTA Rome - Blessée à dix jours de Roland-Garros, Swiatek en saura plus "dans les prochains jours"

"Je suis sûre que vous pensez à ce qui est arrivé hier soir (mercredi, ndlr.). Nous sommes en train d'examiner tout ça. Pendant le deuxième set, je me suis blessée à la cuisse. Le diagnostic est en train d'être fait. Nous vous tiendrons informés", a écrit la N.1 mondiale, tenante du titre à Roland-Garros, jeudi sur Twitter. Lors de son quart de finale à Rome contre la Kazakhe Elena Rybakina, la Polonaise de 21 ans a renoncé à 2-2 dans la troisième manche après avoir remporté la première 6-2 et perdu la deuxième au jeu décisif (7/3). C'est au cours de ce tie-break, sur une course en position de défense, que Swiatek a semblé se faire mal. Swiatek était double tenante du titre dans la capitale italienne. Roland-Garros aura lieu du 28 mai au 11 juin à Paris. (Belga)