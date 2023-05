WTA Rome - Elise Mertens atteint la finale du double avec l'Australienne Storm Hunter

Dans la première manche, Mertens et Hunter ont empoché les deux premiers jeux avant de se retrouver menées 5-2. Elles ont alors renversé la vapeur en remportant cinq jeux consécutifs pour enlever la première manche dès la première opportunité, 7-5. Face à Bouzkova et Mattek-Sands, tombeuses de Kimberley Zimmermann et de l'Ukrainienne Nadiia Kichenok au deuxième tour, la paire belgo-australienne a mal démarré en concédant le break dans le deuxième set. Elle s'est reprise en prenant le service adverse à deux reprises, avant d'échanger pour finalement s'imposer, 6-4. Mertens et Hunter, qui jouent ensemble depuis cette saison, disputaient leur première demi-finale en six tournois après avoir vu leurs parcours s'arrêter en quarts à l'Open d'Australie (Grand Chelem), à Abou Dhabi (WTA 500), à Indian Wells (WTA 1000) et à Miami (WTA 1000). Elles restaient sur une élimination en huitième de finale au WTA 1000 de Madrid. Pour sa première finale ensemble, la 4e tête de série affrontera les Américaines Coco Gauff (WTA 4) et Jessica Pegula (WTA 3), têtes de série N.1, victorieux 4-6, 7-6 (5), 10/8 de la paire tête de série N.3 composée de l'Américaine Desirae Krawczyk et la Néerlandaise Demi Schuurs. En simple, Mertens, 26e mondiale, avait vu son parcours prendre fin au deuxième tour après une défaite 6-4, 4-6, 6-3 face à la Russe Anna Kalinskaya (WTA 55). (Belga)