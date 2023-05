WTA Rome - Mertens en finale du double : "Nous devions mettre 10% d'énergie en plus dans nos frappes"

"Nous avons disputé un bon match", a confié Elise Mertens. "Nous avons grandi en tant qu'équipe et cela s'est vu au niveau de notre confiance mutuelle. Nous essayons de pratiquer un tennis agressif, mais ici, nous avons réalisé que nous devions mettre 10% d'énergie en plus dans nos frappes pour prendre l'ascendant. Ensuite, nous avons eu le contrôle de la rencontre. Cela fait plaisir de voir que notre investissement paie. En début de tournoi, nous avions encore des choses à travailler, mais nous avons pu bien nous entraîner après mon élimination en simple. C'est toujours un plus également de pouvoir rester dans un tournoi après une défaite, qui plus est dans un WTA 1000. Cela permet de continuer à s'entraîner dans de bonnes conditions et d'améliorer les points qui n'ont pas bien fonctionné". Il s'agira de la première finale d'Elise Mertens en double avec Storm Hunter depuis l'entame de leur association, à l'Open d'Australie en janvier. Ce sera samedi face aux Américaines Coco Gauff (WTA 4) et Jessica Pegula (WTA 3), têtes de série n°1, déjà lauréates à Doha et Miami. "Elles forment l'une des meilleures équipes depuis le début de l'année, mais elles ont pas mal souffert cette semaine. C'est une paire bien rodée. Nous les avons encore rencontrées à Miami et perdu au terme d'un match accroché. Tout est possible. Je pense que si nous sortons un match solide et que l'on se fait confiance, nous pouvons les battre". (Belga)