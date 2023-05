Amnesty demande au président cubain la libération de dissidents

Le rappeur Maykel "Osorbo" Castillo et l'artiste performeur Luis Manuel Otero Alcantara ont été condamnés respectivement à sept et cinq ans de prison en juin 2022. Le premier, coauteur d'une chanson critique du pouvoir, avait été arrêté le 18 mai 2021, le second le 11 juillet de la même année lorsqu'il tentait de se joindre aux historiques manifestations antigouvernementales qui secouaient l'île. Le dissident José Daniel Ferrer a également été arrêté ce jour-là. "Luis Manuel, Maykel et José Daniel sont des prisonniers de conscience privés de leur liberté seulement pour exercer leurs droits et doivent être libérés de manière immédiate et inconditionnelle", exige Amnesty international dans une lettre ouverte au président cubain publiée sur son site internet. Dans cette lettre signée par la directrice Amériques d'Amnesty, Erika Guevara, l'organisation étend sa demande à "toutes les personnes injustement emprisonnées à Cuba". Selon Amnesty, les deux artistes et l'opposant souffrent de problèmes de santé en prison et sont l'objet de "mauvais traitements". En février, l'envoyé du pape François, le cardinal Beniamino Stella, avait demandé la libération des protestataires emprisonnés pour avoir participé aux manifestations du 11 juillet 2021 où des milliers de Cubains avaient réclamé plus de liberté et de meilleures conditions de vie. Selon Amnesty, 1.812 manifestants ont été arrêtés, dont 768 sont toujours emprisonnés. Les Etats-Unis, l'Union européenne et plusieurs ONG réclament également leur libération. (Belga)