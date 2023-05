Antwerp Port Epic - Florian Vermeersch défend son titre à Anvers

Chez les messieurs, la course, longue de 182 kilomètres, proposera comme de coutume des secteurs pavés et des chemins de terre, avant l'arrivée jugée près de l'emblématique Havenhuis. Florian Vermeersch (Lotto Dstny) s'y était imposé l'an dernier devant Gianni Vermeersch et Thibau Nys, décrochant son unique succès professionnel. Le Gantois de 24 ans reviendra défendre son titre avec le dossard numéro 1. Gianni Vermeersch, entretemps devenu le premier champion du monde de gravel, sera lui le leader d'Alpecin-Deceuninck, la seule équipe WorldTour présente au départ. Les dames devront elles disputer une course de 123 kilomètres qui emprunte en grande partie le parcours de l'épreuve masculine. Il y a aura cinq équipes WorldTour (Fenix-Deceuninck, Team DSM, Human Powered Health, Israel Premier Terch et UNO-X) au départ de cette première édition féminine. (Belga)