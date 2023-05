Assises Brabant wallon - Un diagnostic de psychopathie à propos de la personnalité de Fabien Lombaerts

Pour ces professionnels, aucun des deux accusés n'est atteint d'un trouble mental. Mais les éléments de la personnalité de Fabien Lombaerts leur permettent d'établir un diagnostic de psychopathie. Un profil qui ne permet pas d'exclure la récidive, alors que cet accusé a déjà été condamné à 18 ans de réclusion en 2004 pour avoir mortellement poignardé une vieille dame. Le psychologue et le psychiatre ont décrit pour Fabien Lombaerts certaines limites intellectuelles, mais pas de trouble mental. Il comprend l'interdit mais, il a une personnalité antisociale, avec des traits narcissiques, une froideur, et un manque d'empathie. "On peut retenir un diagnostic de psychopathie", ont résumé les professionnels. Qui ont aussi précisé que même au sein de la population carcérale, ce n'est pas un diagnostic courant. Quant à René De Staerke, il ne souffre pas non plus d'un trouble mental mais a une personnalité schizoïde: il se montre passif, détaché, indifférent au monde extérieur, aux relations sociales et à lui-même. Les professionnels se sont penchés sur le fonctionnement de leur binôme où Lombaerts est en position forte, tandis que De Staerke se repose sur lui pour poser les choix. Leurs deux profils sont très opposés mais complémentaires, chacun répondant à un besoin de l'autre. "Une alliance ponctuelle, problématique et dangereuse", ont résumé les psys. (Belga)