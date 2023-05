Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 poursuit sa progression avec un peu plus de conviction

Galapagos (40,22) avait viré de 0,22% à la baisse et arGEN-X (386,20) de 0,08% à la hausse, Solvay (104,20) restant positive de 0,24%. WDP (26,44) et Elia (117,60) valaient 1,54 et 1,38% de plus que jeudi, AB InBev (54,85) s'appréciant de 0,16% et Ageas (41,25) de 0,81% alors que KBC (59,52) était revenue à son point de départ. Barco (25,24) et Melexis (85,65) ne progressaient plus que de 0,40 et 0,41%, Sofina (202,00) remontant de 1,46% et Umicore (28,87) de 0,31% alors que Aperam (33,10) cédait 0,90%. Atenor (32,30) regagnait finalement 4,2% après son plongeon de 16,4% de la veille, Belysse (1,10) chutant par contre de 8,3%. Euronav (15,275) et Iep Invest (5,20) valaient 3,6 et 4% de plus que la veille, Unifiedpost (3,86) regagnant 2,9% à la veille de la publication de ses résultats. Roularta (17,80), Azelis (21,90) et Inclusio (15,15) étaient positives de plus de 2%, Econocom (2,95) récupérant 1,9%. Biosenic (0,1245) gagnait enfin un peu plus de 3%, ce que perdaient Biocartis (0,58) et Celyad (0,57). Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0790 USD comme dans la matinée et contre 1,0785 la veille. Le lingot se négociait autour de 58.380 euros, en progrès de 10 euros. (Belga)