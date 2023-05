Championnat du monde de motocross - Le Grand Prix du Vietnam prévu mi-septembre est annulé et relocalisé en Italie

(Belga) Le Grand Prix du Vietnam prévu au calendrier du championnat du monde de motocross les 16 et 17 septembre a été annulé, ont annoncé les promoteurs du MXGP et du MX2 vendredi. Ce 18e des 19 rendez-vous au calendrier a été repris par l'Italie et sera organisé à Maggiore.