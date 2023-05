Concours musical Reine Elisabeth - L'ordre de passage pour la première épreuve est connu

Le concours musical débute avec une première épreuve au cours de laquelle les candidats présenteront deux pièces chantées accompagnées au piano. Cette épreuve s'étale sur les journées de dimanche et lundi, avec des représentations à 14h et à 20h. 64 candidats ont été sélectionnés pour cette étape, sur 412 candidatures au total. Chacun a une dizaine de minutes pour convaincre le jury. Quatre musiciennes belges participent à cette session du concours dédiée au chant, après le violoncelle l'an dernier. Les auditions de Linsey Coppens et Lotte Verstaen auront lieu dimanche à 14h; celle de Margaux de Valensart se tiendra dimanche à 20h. Kelly Poukens, elle, passera lundi à 14h. Les 24 demi-finalistes seront proclamés en fin de soirée lundi. La demi-finale aura ensuite lieu les 24 et 25 mai à Flagey. Pour la finale (1-3 juin), 12 chanteurs et chanteuses se produiront au Palais des Beaux-Arts accompagnés par l'Orchestre Symphonique de la Monnaie. (Belga)