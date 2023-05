Des vélos d'une valeur de dizaines de milliers d'euros volés en Flandre

Les voleurs ont emmené trois vélos de course et quatre "mountain-bikes" électriques avec eux. "Sur les images de surveillance, on aperçoit qu'aux alentours de 03h30, une camionnette blanche traverse la fenêtre munie d'une clôture métallique", détaille Dirk Van Peer, commissaire de la zone de police locale Neteland. "Ensuite, deux hommes entrent dans le magasin. Ils y prennent sept vélos et les chargent dans le véhicule à l'aide d'une troisième personne. Ils ne sont restés que quelques minutes à l'intérieur" ajoute-t-il. Tout porte à croire qu'ils savaient précisément quels vélos voler. Une équipe de la police judiciaire fédérale s'est rendue sur les lieux. Une recherche via Automatic number-plate recognition (reconnaissance automatique de plaque d'immatriculation, NDLR) devrait également être menée. L'ampleur des dégâts liés au cambriolage doit encore être mesurée, explique l'assureur du commerce, Dirk Verherstraeten. "Les dégâts sur la vitrine sont peut-être même plus importants que le préjudice des vélos", explique-t-il. Une douzaine de vélos ont également été vandalisés. Les deux-roues étaient bien assurés contre le vol. (Belga)