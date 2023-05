Dopage - Nouvelles charges contre Halep basées sur des irrégularités dans son passeport biologique

Pour un autre dossier, un contrôle positif à l'US Open, la joueuse roumaine, 31 ans, ex-numéro 1 mondiale, est déjà suspendue depuis octobre dernier. Simona Halep doit en effet composer avec une suspension provisoire depuis octobre à la suite d'un test positif au Roxadustat, produit interdit par l'Agence mondiale antidopage qui augmente la production endogène d'EPO et de globules rouges, lors d'un contrôle anti-dopage effectué à l'US Open le 7 août dernier. La Roumaine avait annoncé début septembre se mettre à l'arrêt quelques semaines en raison d'une opération au nez. Pour cette nouvelle partie de son dossier, une méthode permet de détecter des variations des paramètres sanguins d'un passeport biologique pouvant aboutir à des soupçons de pratiques dopantes. La directrice de la section anti-dopage de l'ITIA, Nicole Stapstead reconnaît que cette annonce "ajoute de la complexité à une situation déjà très médiatisée", assurant que "depuis le début du processus", elle reste "déterminée à dialoguer avec madame Halep de manière empathique, efficace et opportune", se refusant à tout autre commentaire. Numéro 1 mondiale en 2017, Simona Halep a été sacrée à Roland-Garros (2018) et Wimbledon (2019). Elle est encore 30e au classement mondial et compte 24 titres WTA à son palmarès. (Belga)