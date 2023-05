Euroligue - Le Real Madrid écarte Barcelone en demie et rejoint l'Olympiakos en finale du FF

Comme lors de la première demi-finale, le quart-temps qui a suivi la mi-temps a été déterminant. Le Real l'a dominé 22-13 et pris l'avance (58-55) confirmant sa domination dans les dix dernières minutes. Emmené par le double-double de Walter Tavares (20 pts, 15 rebs), la régularité de Mario Hezonja (14 pts, 9 rebs) et la polyvalence de Sergio Rodriguez (12 pts, 5 assists, 2 interceptions), le Real a pu faire la différence malgré un manque d'adresse à 3 points (7/22). Dans l'équipe catalane, Alex Abrines (16 pts, 4 rebs, 2 interceptions), Tomas Satoransky (7 pts, 11 rebs, 3 assists) et Nicolas Laprovittola (12 pts, 3 rebs, 3 assists) ont sorti leur épingle du jeu, en vain. Le Real Madrid va tenter d'enlever son 11e titre pour sa 20e finale et de prendre sa revanche sur la défaite concédée l'an dernier contre Efes Istanbul (58-57) en finale à Belgrade. Le dernier succès des Madrilènes remonte à cinq ans. En 2018, déjà à Belgrade, le Real avait pris le meilleur sur Fenerbahçe (85-80). Les autres victoires remontent à 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995 et 2015. En début de soirée, l'Olympiakos avait renversé Monaco 76-62 dans la première demi-finale après avoir été mené 29-41 à la pause. L'Olympiakos vise un 4e titre continental dix ans après le dernier pour sa 9e finale. Ses victoires remontent à 1997, 2012 et 2013, sa dernière finale à 2017 (défaite contre Fenerbahçe). La finale se jouera dimanche à 19h00 après le match pour la 3e place entre Monaco et Barcelone (16h00). (Belga)