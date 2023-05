Europa League - L'AS Rome et le FC Séville iront en finale à Budapest

Alors qu'elle s'est montrée directement dangereuse par son capitaine Lorenzo Pellegrini (2e), la Roma de José Mourinho (pour sa 6e finale européenne comme entraîneur) a été peu présente offensivement alors que le Bayer a frappé plusieurs fois au but avec notamment une tentative de Moussa Diaby sur la transversale (12e) et un solide essai de Kerem Demirbay bloqué par Rui Pätricio (21e). En seconde période, Rome n'a pas changé de défense, mais a évolué un peu plus haut. Le Bayer a eu beau accélérer le rythme, il n'a été dangereux que sur un tir à ras de terre repoussé par Rui Patricio avant que Gianluca Mancini empêche Sardar Azmoun de profiter du rebond (67e).. A Séville, la première mi-temps a été divertissante avec des occasions de haut niveau. Sur corner, Bono a effectué une parade sur une tête de Federico Gatti (15e) et le gardien visiteur Wojciech Szczesny a gratté sur la ligne une tête de Lucas Ocampos (25e). Après la pause, les choses ont continué sur le même schéma. Szczesny a contré des envois d'Youssef En-Nesyri (51e) et Bryan Gil (52e) avant que la Juventus ne reparte à l'attaque et ouvre la marque par Dusan Vlahovic à peine monté au jeu (65e, 0-1). Un autre réserviste, Suso, a égalisé pour Séville (71e, 1-1). Clairement meilleurs, les Andalous n'ont pu éviter les prolongations où sur un de leurs nombreux centres, Erik Lamela, encore un remplaçant, leur a donné l'avance (95e, 2-1). (Belga)