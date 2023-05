Inondations en Italie - La Formule 1 donne 1 million de dollars aux victimes des inondations en Émilie-Romagne

La F1 a annulé mercredi le Grand Prix d'Émilie-Romagne prévu ce week-end en raison des pluies torrentielles et des inondations qui ont touché la zone du circuit d'Imola. Il n'est pas certain qu'il puisse se disputer plus tard cette année. La somme sera versée à l'agence pour la sécurité territoriale et la protection civile de la région d'Émilie-Romagne. "La situation dans laquelle se trouvent les communautés de la région est terrible, mais je sais que la résilience et la passion des habitants de la région, comme de tant d'autres dans toute l'Italie, permettront de surmonter cette crise", a déclaré Stefano Domenicali, président de la F1. "Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les soutenir dans cette période difficile et c'est pourquoi nous faisons un don pour aider à soutenir les efforts de secours sur le terrain", a-t-il ajouté. L'équipe italienne Ferrari a annoncé jeudi qu'elle avait également fait don d'un million d'euros aux victimes des inondations. Plusieurs pilotes, dont Charles Leclerc (Ferrari), ont fait un appel aux dons pour l'aide d'urgence aux victimes des inondations. La contribution de Ferrari servira également à la protection contre le changement climatique dans la région, où est située sa base de Maranello. Le nombre de morts confirmés dans le nord de l'Italie est passé à 14 après la découverte du corps d'un homme âgé dans la ville de Faenza vendredi, ont rapporté les agences de presse ANSA et Adnkronos. L'évacuation des habitants des zones vulnérables de la région d'Émilie-Romagne s'est poursuivie, les personnes se trouvant dans les zones menacées par les inondations actuelles étant invitées à quitter leur domicile. (Belga)