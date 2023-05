La Belgique se classe dans le top 3 des essais cliniques en Europe

"La position de leader de la Belgique est en partie due aux entreprises biopharmaceutiques, qui représentent environ 80% des demandes belges d'essais cliniques. Pour ce faire, elles peuvent compter sur un écosystème solide: la grande qualité de notre monde académique et de nos chercheurs, nos hôpitaux et centres de recherche bien développés, les connaissances solides des autorités compétentes ainsi que l'expertise de nos entreprises biopharmaceutiques constituent un excellent terreau pour les essais cliniques", explique l'association qui regroupe plus d'une centaine d'entreprises pharmaceutiques actives en Belgique. Mais, selon pharma.be, la concurrence est "féroce" et l'organisation envisage plusieurs actions concrètes pour maintenir la position de la Belgique. Pour que le Plat pays reste attrayant pour le lancement d'essais cliniques, il est nécessaire, selon pharma.be, que le gouvernement soit attentif aux éléments suivants: une expertise réglementaire et scientifique solide avec des délais d'évaluation prévisibles, un processus de remboursement prévisible et favorable axé sur la qualité, de sorte que même après les essais cliniques, le médicament reste disponible pour les patients et un engagement urgent en faveur du partage des données. (Belga)