Le prix de l'huile d'olive au plus haut depuis 2010

(Belga) Le prix de l'huile d'olive a atteint son plus haut niveau depuis 2010 au moins. L'importante sécheresse que connaît l'Espagne met en péril la récolte. Ce pays assure à lui seul, bon an mal an, 40% de la production mondiale d'huile d'olive. Le secteur agricole espagnol craint une baisse des recettes de 50% cette année, en raison de la sécheresse.