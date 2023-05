Les Belges à l'étranger - Manchester City peut remporter son 3e titre consécutif de champion samedi ou dimanche

"Dans mon esprit, j'aimerais penser que nous devons gagner pour être champions. Nous ne pouvons pas contrôler Nottingham et ce qui s'y passe n'a pas d'importance. Nous devons faire notre travail et gagner notre match", a déclaré le coach espagnol. Si les Gunners rentrent de Nottingham avec trois points, une victoire de Kevin De Bruyne et de ses équipiers assurerait aussi le 9e titre de Premier League des Citizens. "Si nous parvenons à gagner, nous pourrons fêter cela dans le stade avec nos fans et ce sera le meilleur. C'est maintenant qu'arrive le plus difficile. Nous avons la chance de pouvoir terminer à la maison avec nos supporters. Nous devons la saisir". Malgré les résultats récents impressionnants, la tension entre Guardiola et ses joueurs est présente. Cela ne pose aucun problème à l'entraîneur comme ce fut le cas face au Real avec Kevin De Bruyne. "L'action avec Kevin, j'adore ça. On se crie dessus. J'aime ça. J'aime ce comportement de Kevin. J'aime cette énergie. C'est ce que nous attendons de lui. Après cela, il devient le meilleur. Ce n'est pas du tout personnel. Ce sont des choses qui doivent arriver pour être compétitif et être une bonne équipe". La conquête du titre ce week-end viendrait couronner une semaine mémorable après la qualification pour la finale de la Ligue des Champions et une victoire époustouflante sur le Real Madrid, tenant du trophée, 4-0 mercredi. (Belga)