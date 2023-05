Lotto Super League - Heleen Jaques sera la coach du Club YLA la saison prochaine

Actuelle coordinatrice des jeunes au sein de l'Union belge de football (URBSFA), Jaques (35 ans) est l'adjointe du coach Xavier Donnay à la tête des Red Flames U19. Elle a porté le maillot du Club entre 2013 et 2015 et a aussi été active à Saint-Trond, au RSC Anderlecht, La Gantoise, et à l'étranger au Borussia Friedenstal, Turbine Potsdam, la Fiorentina et Sassuolo. L'ancienne défenseure a porté le maillot des Red Flames à 97 reprises et a mis fin à sa carrière internationale fin 2020 et à sa carrière de joueuse en mai 2021. Jaques succède à Dennis Moerman, qui, comme annoncé début avril, va devenir T2 du RSCA Women, l'équipe féminine du RSC Anderlecht. David Antunes Pereira, qui arrive du Racing Genk Ladies, sera son adjoint. (Belga)