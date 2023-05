NBA - Denver fait le break contre les Lakers en finale à l'Ouest

Nikola Jokic en triple-double (23 pts, 17 rbds, 12 passes), Murray à 37 pions (10 rbds), cinq joueurs à plus de 10 unités, la recette du succès ressemblait à celle du premier match pour la franchise du Colorado. Mais cette fois, c'était au tour de Murray, et pas Jokic, d'être décisif dans le dernier quart-temps en y scorant 23 points (6/7 au tir). De quoi propulser les siens vers la victoire, pendant que le double-MVP restait muet. En face, LeBron James a également poursuivi sur les mêmes bases, passant cette fois à un rebond du triple-double (22 pts, 10 passes). Austin Reaves a ajouté autant de points et Rui Hachimura, sorti du banc, un de moins. Celui qui n'a pas su se régler, après sa performance flamboyante au match numéro 1 (40 pts), c'est Anthony Davis. L'intérieur des Lakers, bien qu'actif (14 rbds, 4 contres), n'a pas trouvé la mire, contribuant à hauteur de 18 points mais à 4/15 au shoot (9/11 aux lancers). Les Nuggets voyageront à Los Angeles pour les deux prochains matches de la série, avec le numéro 3, samedi, sur le parquet des Californiens. "Le public sera au rendez-vous. Ils vont courir, ils vont jouer vite, avec beaucoup d'énergie. Nous devons être capables de gérer ça", a prévenu Jamal Murray qui, en 2020, était déjà là quand L.A écartait Denver de sa route en finale de la conférence Ouest... avant de filer vers le titre. (Belga)