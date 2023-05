Pénuries de talents: syndicats et employeurs recommandent de regarder hors de l'UE

Cette recommandation émane du Serv, le conseil économique et social de Flandre, au sein duquel siègent employeurs et syndicats. Cet organe conseille l'exécutif flamand en matière socio-économique, notamment sur les solutions à apporter aux pénuries de talents. Cette carence ne fait que croître. La liste des métiers en pénurie au nord du pays recense ainsi 234 professions cette année. Afin de pouvoir combler ce manque, les entreprises devraient pouvoir engager plus rapidement et plus facilement des travailleurs qui ne proviennent pas de l'Union européenne, estime le Serv. Syndicats et employeurs demandent donc de mieux faire correspondre la liste des fonctions moyennement qualifiées, pour lesquelles la migration économique est envisageable, avec les pénuries d'emplois réelles. Ces fonctions n'entrent en effet pas automatiquement en ligne de compte pour une migration économique. Elles doivent d'abord figurer sur une liste officielle. Ce n'est qu'à ce moment-là que les employeurs peuvent engager une personne étrangère à l'Union européenne pour une durée déterminée, sans devoir procéder à une analyse particulière du marché du travail. Syndicats et employeurs recommandent d'étendre à 51 fonctions la liste des postes à moyenne qualification qui pourraient entrer en ligne de compte pour une migration économique. Il s'agit notamment des métiers de chauffagiste, plafonneur, ouvrier de voirie, chef-coq et abatteur. (Belga)