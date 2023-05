TC Liège - Interdiction de fréquenter des mineurs requise contre le violeur de supporters du Standard

C'est dans le cadre de ses fonctions de gestionnaire d'une page Facebook consacrée à un groupe de supporters du Standard de Liège que le prévenu avait fait la connaissance de deux garçons âgés de 15 et 17 ans et souffrant d'un certain handicap mental. Lors de certains matches, il avait proposé de les héberger. Il avait profité de ces occasions pour les violer. Le prévenu avait évoqué des relations consenties ou limitées à des attouchements, alors que les enfants avaient dénoncé des faits qualifiés de viols. Le parquet avait requis une peine de quatre ans de prison alors que la défense avait sollicité une peine assortie d'un sursis probatoire. Le prévenu est apte à se soumettre à un suivi, mais le parquet a sollicité que la condamnation soit assortie d'une interdiction de fréquenter des mineurs d'âge. La défense a plaidé un sursis probatoire assortie d'un suivi complet de son client. Le jugement sera prononcé le 16 juin. (Belga)