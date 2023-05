TC Liège - Un oncle condamné par défaut à six de prison pour avoir violé sa nièce de 14 ans

Les faits s'étaient déroulés en juin 2020 et avaient été révélés lorsque la jeune fille avait adopté un comportement inhabituel. Des investigations avaient démontré qu'elle cherchait des renseignements sur des méthodes d'avortement. L'adolescente avait déclaré qu'elle était enceinte après avoir été violée par son oncle, qu'elle considérait comme son deuxième père. Elle avait hésité à dévoiler les faits par peur d'être considérée comme malhonnête. Les faits avaient engendré une interruption volontaire de grossesse en raison des conséquences psychologiques sur la victime. Le prévenu avait pour sa part pris la fuite à l'étranger et un mandat d'arrêt international avait été délivré. Il reste fugitif à ce jour, même si la cellule Fast a été activée afin de le retrouver. Le tribunal l'a condamné par défaut à une peine de six ans de prison. Son arrestation immédiate a été ordonnée. (Belga)