Tour de Burgos féminin - Lorena Wiebes s'impose encore lors de la 2e étape et reste en tête du général

Déjà lauréate de la première étape jeudi, Wiebes, 24 ans, s'est imposée au sprint devant son équipière néerlandaise Demi Vollering et l'Américaine Chloe Dygert (Canyon//SRAM Racing). La Néerlandaise décroche la 65e victoire de sa carrière, la 6e cette saison. Au classement général, Wiebes conserve sa première place avec 13 secondes d'avance sur Dygert et 15 sur Vollering. L'Italienne Elisa Balsamo (Trek-Segafredo), cinquième de l'étape vendredi, recule elle à la 4e place du général à 23 secondes. La troisième étape est programmée samedi avec un parcours de 112,7 km entre Caleruega et Aranda de Duero. Le Tour de Burgos féminin s'achèvera dimanche à Lagunas de Neila. La Française Juliette Labous avait remporté le classement général l'an passé. (Belga)