Tour d'Italie - Le parcours de la 13e étape modifié en raison de la météo

La 13e étape, qui devait initialement relier Borgofranco d'Ivrea, dans le Piémont, à Crans Montana, en Suisse, sur 199 km, a été raccourcie d'une centaine de kilomètres, des trombes d'eau s'abattant sur Borgofranco d'Ivrea. Les coureurs ont pris, sous la pluie, le départ fictif à Borgofranco d'Ivre et ont roulé quelques kilomètres avant de prendre le bus pour Le Chable, au pied de la Croix de Coeur, où le départ réel sera donné à 14h30. La longueur de l'étape sera de 74 km. Le peloton n'empruntera donc pas le col du Grand-Saint-Bernard, qui devait être le point culminant de cette 106e édition et qui avait déjà été raboté à cause d'un enneigement trop important. (Belga)