Tour d'Italie - "Un grand jour" pour Einer Rubio, vainqueur de la 13e étape

"C'est un grand jour pour moi", a déclaré Rubio, 25 ans, au micro des organisateurs. "J'attendais cela depuis longtemps et j'ai énormément travaillé pour atteindre cet objectif. Les premiers jours ont été difficiles sur ce Giro avec la pluie et le froid mais aujourd'hui (vendredi, ndlr), c'était une belle opportunité pour aller chercher une victoire." Dans une étape amputée d'une centaine de kilomètres à cause de la météo, Rubio a pris part à l'échappée du jour dès les premières rampes du Col de la Croix de Coeur avant de résister aux attaques de Thibaut Pinot et Jefferson Cepeda dans la montée finale vers Crans-Montana pour s'imposer au sprint devant le Français et l'Équatorien. "Je savais que Pinot était très fort mais je me sentais bien. Dans le final, il y a eu comme un jeu avec Pinot et Cepeda. Ma stratégie a porté ses fruits et je suis très content d'avoir gagné pour l'équipe", a conclu Rubio. (Belga)