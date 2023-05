Trois associations célèbrent l'ouverture d'un centre de santé LGBTQIA+

La Maison Arc-en-Ciel fait partie du centre communautaire LGBTQIA+ des Grands-Carmes, ouvert en mai 2022 dans le cadre d'une occupation temporaire accordée par la régie foncière de la ville de Bruxelles. Ce dernier représente aujourd'hui un ensemble de 2.300 mètres carrés, conçu comme un espace communautaire et sûr proposant formations, événements culturels et actions de sensibilisation. C'est là que les trois associations, déjà reconnues pour leurs services psycho-médicaux-sociaux, ont déplacé une partie de leurs locaux et activités entre fin 2022 et début 2023. Elles constituent, avec la fédération d'associations et de collectifs LGBTQIA+ en région bruxelloise RainbowHouse, le noyau dur de cet espace communautaire. Elles défileront ensemble à la Belgian Pride sous le slogan "Et si on prenait soin de nous?". Quant au centre communautaire des Grands-Carmes, d'autres aménagements et agrandissements devraient y avoir lieu courant 2023. (Belga)