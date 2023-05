WTA Rome - Anhelina Kalinina surprend Veronika Kudermetova et rejoint la finale

A 26 ans Kalinina, réalise sa plus belle performance en carrière dans ce tournoi doté de 3.572.618 euros. En 2021, elle a disputé et perdu sa seule finale sur le circuit WTA à Budapest. Elle a remporté un Challenger WTA à Limoges à la fin de l'année 2022. En début d'année, elle a atteint les seizièmes de finale à l'Open d'Australie. Son meilleur classement en carrière est la 28e place le 20 mars dernier. Avec sa qualification pour la finale à Rome, Kalinina est d'ores et déjà assurée d'entrer dans le Top 25 lundi. La deuxième demi-finale est prévue en soirée. La Kazakhstanaise, d'origine russe, Elena Rybakina (WTA 6), tête de série N.7 , qui est tenante du titre à Wimbledon, lauréate cette année à Indian Wells et finaliste à l'Open d'Australie et à Miami en 2023, sera opposée à la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 20) qui espère se qualifier pour sa 9e finale, la première depuis Eastbourne en 2022. Elle compte 5 titres WTA dont Roland-Garros en 2017. (Belga)