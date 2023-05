Zelensky salue la décision américaine "historique" d'autoriser la livraison de F-16

"Je salue la décision historique des États-Unis et (du président américain) de soutenir la coalition internationale favorable à la livraison d'avions de combat. Cela va considérablement aider notre armée de l'air", a-t-il écrit sur Twitter. De son côté, le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est félicité du soutien apporté par les États-Unis à une initiative de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, visant à former des pilotes ukrainiens sur des avions de combat, y compris des F-16. "Le Royaume-Uni travaillera avec les États-Unis, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark pour apporter à l'Ukraine la capacité aérienne de combat dont elle a besoin", a affirmé Rishi Sunak, saluant comme "bienvenu" le soutien américain à cette initiative multilatérale. (Belga)