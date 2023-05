Belgian Cats - Les Belgian Cats s'inclinent dans leur deuxième match contre la Serbie

Après une victoire 64-66 vendredi pour le premier de ces deux duels, les Belgian Cats ont cette fois dû courber l'échine face aux championnes d'Europe qui ont enregistré les retours d'Aleksandra Crvendakic (18 points), Yvonne Anderson (11 points) et Sasa Cado (7 points). Côté belge, Serena-Lynn Geldof a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 14 points tandis que Emma Meesseman a été plus discrète avec seulement 8 points. Julia Franquin, Emma Vindevogel et Habibatou Bah n'ont pas joué tandis que Nastja Claessens ne figurait pas sur la feuille de match. Ces deux rencontres se sont jouées à Zlatibor sans plusieurs cadres et sans Rachid Meziane, remplacé par ses adjoints Pascal Angilis et Jill Lorent. Le sélectionneur français des Belgian Cats dispute avec son club de Villeneuve d'Ascq (et Hind Ben Abdelkader) la finale du championnat de France contre Lyon et Julie Allemand. Julie Vanloo et Kyara Linskens (Montpellier) et Morgane Armant (St-Amand) sont en pause après la fin de leur saison la semaine dernière en France. Laure Resimont a eu de son côté le nez fracturé et n'a pas effectué le déplacement en Serbie. Après ces deux rencontres en Serbie, les Belgian Cats renteront en Belgique pour poursuivre leur préparation avec deux duels contre la Grèce le samedi 26 mai à Mons et le lundi 28 mai à Braine-l'Alleud. (Belga)