Boucle du Hainaut - La procédure de rapport sur les études d'incidences environnementales est activée

La révision vise à adopter le projet de plan dans le but d'inscrire un périmètre de réservation d'une infrastructure principale de transport d'énergie motivée par Elia et relative à la "Boucle du Hainaut", ligne électrique à haute tension entre Mont-de-l'Enclus et Courcelles. La ligne, controversée, concerne le territoire des communes de Mont-de-l'Enclus, Celles, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soignies, Braine-le-Comte, Écaussinnes, Seneffe, Pont-à-Celles et Courcelles. La procédure concerne également la réalisation d'un rapport sur les incidences environnementales (RIE) du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu. "Cette étape est nécessaire pour pouvoir initier un rapport sur les incidences environnementales (RIE) qui devra identifier l'ensemble des alternatives au projet, les évaluer et proposer les évolutions à apporter au projet (enfouissement, ?) ainsi qu'à la localisation du tracé provisoirement retenu", peut-on lire dans le communiqué. (Belga)