Championnat du monde de motocross - Fracture du poignet pour Jago Geerts après une chute lors des qualifications en France

Geerts, 23 ans, a lourdement chuté lors du premier tour de la course qualificative. Il a immédiatement rejoint le paddock sans assistance avant de partir vers le centre médical de la course qui a confirmé la fracture. Le Campinois va désormais rentrer en Belgique pour rencontrer un spécialiste orthopédique. "Une mise à jour de son traitement et un retour potentiel à la compétition sera communiqué dès qu'elle sera disponible", a précisé Yamaha dans son communiqué. Geerts occupe la tête du classement du championnat du monde dans la catégorie MX2, où il dispute sa dernière saison avant de rejoindre la catégorie MXGP. Avec 319 points, il devance l'Italien Andrea Adamo (KTM), 2e avec 278 points, et le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna), 3e avec 273 points. De Wolf a remporté la course qualificative samedi à Villars-sous-Écot devant le Français Thibault Benistant (Yamaha) et Liam Everts (KTM). Lucas Coenen (Husqvarna) a lui fini 8e et Sacha Coenen (KTM) 31e. (Belga)