Euro de kayak rivière - Les trois Belges hors du top 10 en finale du sprint

Chez les dames, Clémence Hulpiau a pris la 11e place, soit la même place que lors des qualifications de vendredi. Lauranne Sinnesael, sortie des séries avec le 14e temps, a également conservé le même classement dans la hiérarchie samedi. Le titre est revenu à la Tchèque Marie Nemcova, devant la Slovène Ana Steblaj et la Française Mathilde Valdenaire. En individuel chez les messieurs, Kilian Meersmans s'est classé 13e d'une épreuve remportée par le Slovène Anze Urankar, devant le Français Maxence Barouh et un autre Slovène Nejc Znidarcic. Dans la compétition sprint par équipes, la Belgique n'a pas été classée après avoir subi une disqualification. La délégation belge, encadrée par Maxime Richard, repart donc de Macédoine avec deux médailles. L'une d'or pour Sinnesael en distance classique, et l'autre d'argent avec Léo Montulet, Joren Bogaerts et Kilian Meersmans dans l'épreuve par équipes, toujours en distance classique. (Belga)