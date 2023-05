Il y a 100 ans, la Sabena prenait son envol

La première ligne officielle de la Sabena voit le jour en mai 1923. Limitée au courrier et au fret, elle relie Bruxelles à Lympne, au Royaume-Uni. En 1925, un avion de la Sabena atterrit pour la première fois en Afrique, mais ce n'est que 10 ans plus tard qu'une liaison régulière est mise en place. Le continent africain sera un fer de lance important pour la Sabena (tout comme pour son successeur Brussels Airlines). En 1958, la société franchit la barre des 10.000 employés. Mais, parallèlement, sa situation financière ne cesse de se dégrader jusqu'à ce que le déficit dépasse le milliard de francs belges au milieu des années '70. L'État doit régulièrement intervenir, injectant plusieurs milliards dans la compagnie, tandis que les restructurations se succèdent. Se sont ensuivis des flirts, des fiançailles et/ou des mariages avec différents partenaires, parmi lesquels SAS, British Airways et KLM. En 1995, la Sabena s'amourache de Swissair: la compagnie suisse acquiert 49,5% du capital. Mais les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis viennent plomber un secteur déjà en grande difficulté. Swissair tombe elle-même en faillite, précipitant la Sabena vers le gouffre. Le 7 novembre, le tribunal de commerce de Bruxelles prononce la faillite de la Sabena, laissant quelque 7.300 personnes sur le carreau. Entre-temps, certains acteurs économiques avaient travaillé au redémarrage d'une nouvelle compagnie aérienne, à la voilure réduite. Il s'agit de Delta Air Transport (DAT), la filiale régionale de la Sabena. En 2002, DAT devient SN Brussels Airlines, l'actuelle Brussels Airlines. Celle-ci est désormais détenue par le groupe allemand Lufthansa. (Belga)