Invasion de l'Ukraine - Chutes de débris dans trois quartiers de Kiev, incendie sur un toit d'immeuble

"Incendie sur le toit d'un immeuble de neuf étages dans l'un des complexes résidentiels du district de Dniprovskyi", a écrit sur Telegram le maire de Kiev, Vitali Klitschko, ajoutant qu'aucune information sur d'éventuelles victimes n'était encore disponible. Le feu a été provoqué par une "chute de débris", a précisé le chef de l'administration civile et militaire de Kiev, Serhiï Popko, appelant la population à rester à l'abri. D'autres débris sont tombés dans plusieurs rues des districts de Darnytskyi et Solomyanskyi, a indiqué M. Popko, expliquant que les informations sur les dégâts et d'éventuelles victimes sont en cours de vérification. A 00H45 locales, l'armée ukrainienne avait annoncé que des drones Shahed se dirigeaient vers la région de Kiev. Des explosions y ont été rapportées par les autorités, ainsi que dans les régions de Tcherniguiv (centre-nord) et de Marioupol (sud-est). Les systèmes de défense aérienne sont actifs dans les régions de Kiev et de Tcherniguiv, selon l'armée. (Belga)